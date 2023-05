Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Geldbörse aus Handtasche gestohlen + Unfallfahrer flüchtet

Dillenburg (ots)

Haiger: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Während ihres Einkaufs im Lidl-Markt stahl ein Unbekannter die Geldbörse einer 47-Jährigen. Die Burbacherin hielt sich zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in dem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße auf. Offenbar griff ein Dieb währenddessen in die Handtasche der Burbacherin, die am Einkaufswagen hing und schnappte sich das Portemonnaie, indem sich Bargeld und Karten befanden. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Wem sind am Mittwochnachmittag (10.05.2023) verdächtige Personen im Bereich des Discounters aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Unfallfahrer flüchtet

Nachdem er offenbar beim Ein- oder Ausparken auf dem Hintersandparkplatz einen Mercedes an der rechten Fahrzeugseite beschädigte, flüchtete der Unfallfahrer ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Besitzerin stellte ihren grauen GLA am Montagvormittag (08.05.2023) "Am Hintersand" ab. Als sie gegen 12:00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den rund 2.500 Euro teuren Schaden am Kotflügel und der hinteren Tür der Beifahrerseite fest. Hinweise zu dem bisher unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell