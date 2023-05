POL-LDK: mit Promille hinters Steuer gesetzt + Hyundai gestreift

Dillenburg (ots) - Eschenburg-Eibelshausen: Pedelec von Veranda gestohlen Zwischen 18:00 Uhr am Freitag (05.05.2023) und 15:00 Uhr am Sonntag (07.05.2023) begaben sich Unbekannte auf ein Gartengrundstück in der Berliner Straße. Dort stahlen sie das vor der Gartenhütte abgestellte und mit einem Kettenschloss ...

