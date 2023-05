Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: mit über zwei Promille hinters Steuer gesetzt + Geldbörse geklaut + in Büroraum eingedrungen + Mit über 160 Sachen durch Baustelle gerast

Dillenburg (ots)

Dillenburg- mit über zwei Promille hinters Steuer gesetzt

Rund 5.500 Euro Sachschaden und eine Blutentnahme sind die Folgen einer Trunkenheitsfahrt in der Nacht zu Samstag (06.05.2023). Ein 36-Jähriger hatte sich trotz Promille hinter das Steuer seines Autos gesetzt und war losgefahren. Gegen 02:35 Uhr wollte er samt Pkw den Parkplatz in der Maibachstraße verlassen, fuhr rückwärts in Richtung der Maibachstraße und touchierte hierbei mit seinem Netherlands Car das seitlich angebrachte Geländer. Der graue Pkw wurde erheblich beschädigt. Die Reparatur wird rund 4.000 Euro kosten. Der Schaden am Geländer wird mit 1.500 Euro beziffert. Auf den aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Herborn- Geldbörse geklaut

Während ihres Einkaufs im Supermarkt in der Konrad-Adenauer-Straße wurde am Freitagmittag (05.05.2023) eine Seniorin Opfer dreister Diebe. Gegen 12:30 Uhr erledigte sie ihre Einkäufe. Sie legte eine Kühltasche, in der sich die Geldbörse befand, in den Einkaufswagen. Beim Bezahlen an der Kasse, bemerkte sie das Fehlen des Geldbeutels. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen-Katzenfurt: in Büroraum eingedrungen

Samstagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin der Tank- und Rastanlage Katzenfurt einen Einbruch in die Büroräume. Offensichtlich hatten Unbekannte zwischen 23:00 Uhr am Freitagabend (05.05.2023) und 05:50 Uhr am Samstagmorgen (06.05.2023) die Tür zum Büro der Rastanlage an der A45 aufgebrochen und waren in die Räumlichkeiten eingedrungen. Aus dem Büro stahlen sie einen Wandtresor. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Hüttenberg -Weidenhausen: Verkaufsanhänger aufgebrochen

Auf Wurstwaren und Bargeld hatten es Diebe in Weidenhausen abgesehen. Sie brachen den Verkaufsanhänger in der Rheinfelser Straße auf und stahlen aus einer Wechselgeldkasse Hartgeld und Wurstwaren aus dem Anhänger. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.05.42023), 15:00 Uhr und Freitagmorgen (05.05.2023), 06:15 Uhr in der Rheinfelser Straße oder der näheren Umgebung, aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Naunheim: Altkleider gestohlen

Unbekannte hebelten die Entnahmeöffnung des Altkleidercontainers in der Karlstraße auf und stahlen aus diesem Kleidung und Schuhe. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben, die sich zwischen Freitag (05.05.2023), 21:00 Uhr und Sonntag (07.05.2023), 18:30 uhr an dem Container zu schaffen machten? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu wenden.

Braunfels: Bargeld aus Kiosk gestohlen

Am Samstag (06.05.2023), zwischen 00:05 Uhr und 10:10 Uhr brachen Unbekannte den Kiosk "Am Kurpark" auf. Sie hebelten die Holzzugangstür zum Verkaufsraum auf und stahlen den Inhalt der Wechselgeldkasse, sowie Knabbergebäck, aus der Holzhütte. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 350 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Aßlar - A 45: Mit über 160 Sachen durch Baustelle gerast

700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot kommen auf einen 20-jährigen Raser zu, der Ende April ins Visier einer Zivilstraße der Polizeiautobahnstation Mittelhessen rückte. Zur Nachtzeit fuhren die Polizisten mit ihrem Zivilwagen durch den Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Ehringshausen und dem Wetzlarer Kreuz. Ihr Fahrzeug ist mit einer geeichten elektronischen Messtechnik, die die Durchschnittsgeschwindigkeit bestimmt und das gemessene Fahrzeug per Video aufzeichnet, ausgestattet. Plötzlich "schoss" deutlich zu schnell ein Mazda in dem 80 km/h - Baustellenbereich an ihnen vorbei. Sie nahmen die Verfolgung auf und lösten eine Geschwindigkeitsmessung aus, die ein Tempo von 164 km/h zutage brachte. Der vorausfahrende Mazda war damit mehr als doppelt so schnell in der Baustelle unterwegs als erlaubt. Der Raser fuhr am Wetzlarer Kreuz in Richtung Aßlar ab und brachte es auf der kurzen Strecke der A 480 auf über 170 km/h. Auch auf der Bundesstraße 277 in Richtung Dalheim beschleunigte er seinen Mazda auf eine ähnlich hohe Geschwindigkeit. Dort stoppten die Ordnungshüter den in Wetzlar lebenden Raser.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell