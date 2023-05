Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Verletzte nach Frontalcrash bei Rodenbach + Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Solmser Aral-Tankstelle +

Dillenburg (ots)

Haiger-Rodenbach: Frontalzusammenstoß fordert Verletzte -

Gestern Abend prallten auf der Landstraße zwischen Haiger und Rodenbach zwei Fahrzeuge zusammen. Die Insassen trugen Verletzungen davon und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Der 31-jährige Fahrer eines Renault war gegen 20.00 Uhr von Rodenbach in Richtung Haiger unterwegs. Ihm kam dort eine 66-jährige Fordfahrerin entgegen. Aus bisher nicht bekannten Gründen prallten die Fahrzeuge frontal zusammen. Ersthelfer halfen den Beteiligten beim Verlassen der Fahrzeuge. Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung des in Dietzhölztal lebenden Renaultfahrers und der in Eschenburg lebenden Fiestafahrerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 20.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen mit der Rekonstruktion des Unfalls. Da bei dem 31-Jährigen der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem klärt die Polizei derzeit, ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Solms-Burgsolms: In Tankstelle eingestiegen -

Auf die Zigaretten aus der Aral-Tankstelle im Solmser Gewerbepark hatten es Diebe heute Früh abgesehen. Gegen 00.45 Uhr hebelten sie eine Tür zum Shop auf, stiegen ein und griffen sich eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten. Die Aufbruchschäden beziffert die Polizei auf knapp 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher heute gegen 00.45 Uhr an der Aral-Tankstelle beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell