Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mit KTM gestürzt + Exhi in Dutenhofen + Halbstarke in Merkenbach + Wer ist Tim? + Polizei sucht Gefährdete nach Promillefahrt + Golf und Opel beschädigt + Trickdiebstahl verhindert + Flucht am Globus

Dillenburg (ots)

--

Siegbach: Biker stürzt -

Mit leichten Verletzungen überstand ein 22-jähriger Motorradfahrer einen Sturz in den Straßengraben. Der in Gießen lebende KTM-Fahrer war Sonntag, gegen 16.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Hirzenhain und Tringenstein unterwegs. Offensichtlich verbremste sich der Biker in einer Kurve, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte im Straßengraben. Der 22-Jährige klagte an der Unfallstelle über Schmerzen im Knie - eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Schäden an der KTM beziffert die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Herborn-Merkenbach: Gully-Deckel herausgehoben -

In der Walpurgisnacht zogen Halbstarke durch die Straße "Im Grübchen" und dem Mühlenring. Am frühen Montagmorgen hoben die Unbekannten Gully-Deckel von den Schächten und verteilten sie auf der Straße. Zudem beschädigten sie eine Grundstückmauer. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am frühen Montagmorgen beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den unbekannten Vandalen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Hörbach: Von Unfallstelle abgehauen / Wer kennt Tim? -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Großen Ringstraße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Montag, gegen 06.05 Uhr prallte dort in Höhe der Hausnummer 14 ein Unfallfahrer in einen geparkten grauen Dacia Duster. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unfallfahrer mit seinem auffallend gelben kleineren Pkw in Richtung der Straße "Auf dem Berg" davon. In dem Fahrzeug saßen zwei junge Männer im Alter von 18 bis 25 Jahre, der Fahrer und ein weiterer Insasse. Kurz darauf kam einer der Männer zu Fuß zurück an die Unfallstelle und sammelte Fahrzeugteile des gelben Kleinwagens auf. Dieser Mann war schlank, hatte leicht gewellte, schwarze Haare und gab an, mit Vornamen Tim zu heißen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann in diesem Zusammenhang Angaben zu einem gelben Kleinwagen mit frischem Unfallschaden auf der Beifahrerseite oder zu einem jungen Mann namens "Tim" machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn - B 255: Betrunken unterwegs / Polizei sucht Gefährdete -

Mit einer Blutentnahme auf der Herborner Wache endete am Samstagmorgen die Promillefahrt einer 24-jährigen Autofahrerin. Besorgte Verkehrsteilnehmer meldeten sich gegen 01.45 Uhr von der Umgehungsstraße in Herborn. Die in Biebertal lebende Frau war mit ihrem Seat in deutlichen Schlangenlinien unterwegs und missachtete mehrfach das Rotlicht von Ampeln. Dabei gefährdete sie mehrere Autofahrer, die Vollbremsungen einleiten mussten, um nicht mit dem Seat zusammenzustoßen. Eine Streife der Herborner stoppte den Seat an der Reuterbergkreuzung. Der Alkoholtest brachte einen Wert von 1,32 Promille zutage. Ein Arzt nahm ihr die Blutprobe ab - die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher. Die Polizei sucht Zeugen, die von der betrunkenen Biebertalerin gefährdet wurden. Die 24-Jährige war von Bicken auf der B 255 in Richtung Herborn-Burg gefahren und von dort weiter auf die B 277 über die Alsbachkreuzung bis zur Reuterbergkreuzung, wo sie letztlich gestoppt wurde. Die Ermittler bitten Betroffene sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Polizeistation Herborn zu melden.

Eschenburg-Hirzenhain: Golf am Segelfliegerhang beschädigt -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte am Wochenende an einem weißen Golf aus. Der Besitzer stellte seinen VW am Samstagmorgen, gegen 03.20 Uhr am Segelfliegerhang ab. Als er gegen 14.10 Uhr zu seinem Golf zurückkehrte, entdeckte er massive Beschädigungen. Offensichtlich hatten die Täter gegen die Türen der Fahrerseite getreten, beide Außenspiegel beschädigt und auf der Motorhaube Dellen zurückgelassen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 6.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Breitscheid: Lack zerkratzt -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an einem roten Opel zurückließen. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack des Astras und in das Glas der Frontscheinwerfer. Zeugen, die die Täter zwischen Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr in der Schwalbenstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dutenhofen: Exhi am Fitnesscenter -

Bei der Fahndung nach einem Exhibitionisten bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr suchte der Unbekannte das Gelände in der Straße "Am Rübenmorgen" auf. Während eine Mitarbeiterin im Büro saß, stellte er sich außen vor das Fenster, zog seine Hose herunter und onanierte. Die Frau informierte sofort Mitarbeiter des Zentrums. Bis diese am Fenster angekommen waren, war der Unbekannte bereits verschwunden. Der Exhibitionist war von heller bzw. weißer Hautfarbe, eher klein und hatte eine normale Figur. Er trug eine Basecap und einen Rucksack. Zeugen, die den Täter am Freitagabend im Bereich des Fitnesscenters beobachteten oder die sonst Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dutenhofen: Parkplatzrempler am Globus -

Ohne sich um den Schaden an einem Mazda zu kümmern, machte sich ein Unfallfahrer auf dem Parkplatz des Globus Einkaufszentrums aus dem Staub. Der rote CX-5 parkte am Freitag, zwischen 09.40 Uhr und 11.10 Uhr auf dem Gelände. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unfallfahrer die Fahrertür des Mazda und ließ einen Schaden von mindestens 200 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Leun: Aufmerksame Zeugen verhindern Trickdiebstahl -

Zwei dreiste Diebe versuchten am Samstagnachmittag auf dem Rewe-Parkplatz im Röntgenweg Kasse zu machen. Einer der Männer sprach gegen 12.45 Uhr eine in ihrem Wagen sitzende Frau in englischer Sprach an. Er habe Probleme, so der Unbekannte, und benötige medizinische Hilfe. Während das Opfer aus dem Wagen ausstieg, beobachteten Zeugen, wie ein Komplize zur Beifahrertür ging, diese öffnete und offensichtlich die Handtasche aus dem Wagen mitgehen lassen wollte. Die Zeugen verhinderten dies und die beiden aus dem osteuropäischen Raum stammenden Männer suchten ohne Beute das Weite. Der erste Täter war zwischen 45 und 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von schmaler Statur. Er trug einen Bart, eine Brille und war gut gekleidet. Sein Komplize war etwa gleich alt, von kräftiger Statur und mit 170 cm etwas kleiner als der erste Täter. Er hatte kurze, dunkle Haare und trug eine Jogginghose und ein T-Shirt. Das Duo setzte sich in einen Pkw mit Euskirchener Zulassung "EU-Kennzeichen" und fuhren davon. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat das Duo am Freitag am Rewe-Markt noch beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms: Einbruch zielt auf Zigaretten -

Am frühen Montagmorgen suchten Zigarettendiebe den Rewe-Markt in der Hasselborner Straße auf. Gegen 00.50 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Markt und lösten den Einbruchalarm aus. Trotzdem griffen sie sich eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten und flohen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf etwa 6.000 Euro. Zeugen, die die Täter am Rewe-Markt beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell