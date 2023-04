Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrecher scheitern in Dillenburg + E-Bike-Fahrer stürzt in Ewersbach + Vandalen beschädigen Zaun + Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt +

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Einbrecher scheitern an Getränkemarkt -

In der Kasseler Straße hatten es Diebe auf Beute aus einem Getränkemarkt abgesehen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten die Täter an einer auf der Rückseite gelegenen Tür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am Markt beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: E-Bike-Fahrer stürzt -

Bei dem Versuch über einen Bordstein der Hauptstraße zu fahren stürzte gestern Abend ein Radfahrer. Der 74-jährige Dietzhölztaler war für kurze Zeit bewusstlos und wurde bis zum Eintreffen einer Rettungswagenbesatzung von Ersthelfern betreut. Ein Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen wurden, übernahm die weitere Versorgung. Letztlich brachte ihn der Rettungshubschrauber zu weiteren Untersuchungen in ein Gießener Krankenhaus.

Braunfels-Philippstein: Zaun beschädigt -

Einen Schaden von ca. 3.000 Euro ließen Vandalen an einem Doppelstab-Zaun in der Braunfelser Straße zurück. Die Täter rissen den Zaun samt Bodenverankerungen heraus. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr bis Donnerstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr beobachteten oder die sonst Angaben zu den Vandalen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms-Burgsolms: Motorradfahrer touchiert Transporter -

Mit Verdacht auf Bein- und Handverletzungen ging es gestern Abend für einen 54-jährigen Biker ins Wetzlarer Krankenhaus. Der im Hochtaunuskreis lebende Motorradfahrer war gegen 18.15 Uhr auf der Lindenstraße in Richtung Lahnbahnhof unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Biker in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Peugeot Kleintransporter zusammenprallte. Der 30-jährige Fahrer im "Boxer" hatte noch vergeblich versucht auszuweichen. Ein Rettungswagen brachte den 54-Jährige ins Krankenhaus. Der in Solms lebende Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Die Schäden an der KTM und dem Peugeot können noch nicht beziffert werden. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

