Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Kollegen gebissen + Audi demoliert + Mit Seat überschlagen + Biker stürzt betrunken + Radsatz abmontiert + Unfallfluchten in Wetzlar, Reiskirchen, Herborn und Haiger +

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Donsbach: An Audi vergriffen -

Unbekannte Täter ließen ihre Zerstörungswut an einem auf dem Parkplatz des Wildparks abgestellten Audi aus. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein, zerkratzten den Lack, verdrehten den Tankdeckel und traten Dellen in die Türen des schwarzen A4 Kombis. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 3.500 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen dem 28.04.2023 (Freitag) und gestern Abend, gegen 17.45 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Nanzenbach: Mit Seat verunglückt -

Mit leichten Verletzungen überstand eine 34-Jährige einen Überschlag mit ihrem Ibiza. Die in Dautphetal lebende Frau war gestern, gegen 17.40 Uhr von Hirzenhain in Richtung Nanzenbach unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet sie mit ihrem Seat nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Böschung und kippte mit dem Ibiza auf die Fahrerseite. Sie konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte die 34-Jährige zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Der Seat musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Wetzlar-Niedergirmes: 19-Zoller abmontiert -

Unbekannte Reifendiebe suchten am Wochenende in der Steubenstraße das Gelände eines Autohändlers aus. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 07.00 Uhr montierten die Täter einen 19-Zoll-Radsatz von einem dort abgestellten Wagen ab. Den Wert der vier Reifen beziffert die Polizei auf rund 4.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: 33-Jähriger beißt Polizisten -

Gestern Abend eskalierte im Forum die Identitätsfeststellung eines 33-Jährigen. In der Folge konnte ein Polizist aufgrund von Bissen seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Gegen 17.55 Uhr rief der Sicherheitsdienst des Forums die Polizei um Hilfe, um einem Wetzlarer ein Hausverbot auszusprechen und dafür die Personalien festzustellen. Gleich beim Eintreffen einer Streife der Bereitschaftspolizei zeigte sich der 33-Jährige aggressiv gegenüber den Beamten, unterschritt immer wieder deutlich die Distanz zu den Kollegen und beleidigte und bedrohte diese. Letztlich brachten die Polizisten den Mann zu Boden. Dieser wehrte sich, versuchte sich loszureißen und sperrte sich. Währenddessen biss er einem Kollegen in den Ober- und in den Unterschenkel. Auch auf der Fahrt zur Wetzlarer Dienststelle setzte er seine Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Polzisten fort. Der gebissene Kollege konnte nach der ambulanten Behandlung im Wetzlarer Krankenhaus seinen Dienst nicht fortsetzen. Ein Bereitschaftsrichter ordnete die Gewahrsamnahme des 33-Jährigen sowie eine Blutentnahme an. Auf den Wetzlarer kommen nun Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung zu.

Hüttenberg-Hochelheim: Berauscht mit Fahrrad gestürzt -

Der Sturz mit seinem Fahrrad endete gestern Abend für einen 34-Jährigen im Krankenhaus. Zudem ordneten Polizisten eine Blutentnahme an. Der Hüttenberger fuhr gegen 22.30 Uhr auf der Berliner Straße. Dort verlor er aufgrund seines Promillegrades die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung seiner Platz- und Schürfwunden und transportierte ihn in die Uniklinik Gießen. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von 1,21 Promille zutage. In der Klinik nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab.

Nach Verkehrsunfallfluchten in Wetzlar, Hüttenberg-Reiskirchen, Herborn und Haiger sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können.

Wetzlar: Auf dem Parkplatz der Käthe-Kollwitz-Schule in der Frankfurter Straße beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen dort abgestellten grauen Renault Megane. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte dieser am Mittwoch, zwischen 08.45 Uhr und 15.00 Uhr beide Türen auf der Fahrerseite des Renaults. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn: Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden, den ein flüchtiger Autofahrer in der Reinbergstraße zurückließ. Im Zeitraum zwischen dem 22.04.2023 (Samstag), gegen 19.00 Uhr und dem 24.04.2023 (Montag), gegen 06.00 Uhr parkte im Wendehammer ein weißer Opel Astra. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unfallfahrer auf der Fahrerseite den Außenspiegel und die vordere Stoßstange. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Reiskirchen: Nach einem Spiegelunfall in der Stoppelberger Straße bittet die Polizei um Mithilfe. Beim Vorbeifahren prallte der flüchtige Unfallfahrer am frühen Morgen des 23.04.2023, zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr gegen einen dort geparkten schwarzen 1-er BMW. Ein neuer Spiegel wird mindestens 200 Euro kosten. Anhand der an der Unfallstelle aufgefundenen Spiegelabdeckung des flüchtigen Unfallfahrzeugs geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich um einen dunklen Audi A3 älteren Baujahrs handelte. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Herborn: An der Kreuzung der Haupt-, Westerwald- und der Konrad-Adenauer-Straße beschädigte ein Lkw-Fahrer beim Vorbeifahren einen grauen dreier BMW. Gestern Nachmittag, gegen 14.41 Uhr hatte sich die Fahrerin des BMW von der Dillbrücke kommend auf den Linksabbiegerstreifen in Richtung Konrad-Adenauer-Straße eingeordnet. Der Laster fuhr in Richtung Westerwaldstraße rechts an ihr vorbei und berührte dabei die Beifahrerseite des BMW und beschädigte den Außenspiegel, den vorderen Kotflügel sowie die vordere Stoßstange. Die Reparatur des Unfallschadens wird etwa 2.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Haiger: In der Walpurgisnacht, die Nacht von Sonntag auf Montag, ließ ein flüchtiger Unfallfahrer einen Schaden an einem im Hickenweg geparkten Smart zurück. Der graue "ForFour" parkte vor der Hausnummer 44. Die Polizei schließt aufgrund des Schadensbildes am dem Smart nicht aus, dass ein Zweiradfahrer gegen das Heck geprallt war und einen Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro zurückgelassen hatte. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell