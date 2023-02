POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 182 zwischen Bentwisch und Groß Kussewitz

Bad Doberan (ots) - In einer Kleingartenanlage in der Ehm-Welk-Straße Bad Doberan kam es am 14.02.2023 gegen 18:30 Uhr zum Brand eines Schuppens einer Gartenparzelle. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Bad Doberan, Admannshagen, Bargeshagen und Rethwisch brannte der Schuppen in voller Ausdehnung. In der weiteren Folge griff das Feuer auf einen weiteren daneben befindlichen Schuppen und eine Gartenlaube über. Auf Grund ...

