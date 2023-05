Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Metalldiebe in der Talstraße + Gartenzaun beschädigt + Kradfahrer flüchtet + mit Schwert an der Bahnhof Nordseite

Festnahme

Dillenburg (ots)

Hohenahr-Ahrdt: Metalldiebe in der Talstraße

Nach einem Diebstahl am 27.04.2023 sucht die Polizei nun nach Zeugen. Unbekannte hatten sich gegen 11:40 Uhr auf das Grundstück in der Talstraße begeben und von dort gelagertes Buntmetall, wie Heizungskörper, Armaturen, Strom- und Kupferkabel, sowie Kupferrohre gestohlen. Das Diebesgut luden sie in einen weißen Kleinbus und flüchteten mit dem Metall im Wert von mehreren hundert Euro. Wem sind am 27.04. verdächtige Personen in Ahrdt aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem weißen Kleinbus geben? Zeugen werden gebeten, die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 zu kontaktieren.

Herborn- Schönbach: Gartenzaun beschädigt

Zwischen 15:50 Uhr und 17:30 Uhr beschädigten bislang Unbekannte am Mittwoch (03.05.2023) einen Gartenzaun im rückwärtigen Bereich eines Grundstücks im Wachbachsweg und hinterließen einen Schaden von rund 250 Euro. In diesem Zeitraum wurden sämtliche Zaunbretter über eine Länge von etwa acht Metern abgerissen und zerbrochen. Der Grundstücksbesitzer hatte in diesem Zeitraum zwei Kinder in dem Bereich beobachtet. Ob diese im Zusammenhang mit dem beschädigten Zaun stehen, ist derzeit nicht bekannt. Die beiden Kinder sollen 12 bis 13 Jahre alt gewesen sein. Der Junge war etwa 140 cm groß, hatte mittellange, dunkelblond gewellte Haare und war mit einem bunten T-Shirt bekleidet. Das rund 130 cm große Mädchen hatte lange, dunkle, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare und war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Wer kann Hinweise zur Identität der Kinder, die möglicherweise zur Aufklärung der Tat beitragen können, geben? Wer hat etwas verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Leun-Stockhausen: Kradfahrer flüchtet

Freitagabend (28.04.2023) fuhr ein Kradfahrer auf der Bahnhofstraße aus Richtung des Parkplatzes Bahnhof kommend in Richtung des Parkplatzes der Stadt Leun. Gegen 18:00 Uhr kam er im Bereich der Hausnummer 25 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten Subaru, sowie eine Palette und stürzte. Im Anschluss stand der 160 cm große Jugendliche auf und flüchtete mit zwei hinzugekommenen Personen von der Unfallstelle. Die beiden jugendlichen Helfer waren dunkel gekleidet, schlank, 150 cm bis 160 cm groß und hatten dunkle Haare. Der Schaden am schwarzen Forester wird mit 1.500 Euro beziffert. Hinweise zu dem Unfallfahrer, seiner grünen beschädigten 80-er mit Versicherungskennzeichen, sowie den beiden hinzugekommenen Personen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: mit Schwert an der Bahnhof Nordseite / Festnahme

Eine Zeugin meldet gestern Abend (04.05.2023), gegen 18:55 Uhr, einen Mann, mit einem Schwert, an der Bahnhof Nordseite. Polizeikräfte rückten sofort aus und trafen den 41-Jährigen, der das Schwert offen mit sich führte, an der Bahnhof Nordseite an. Auf Ansprache durch die Beamten, ließ der Wetzlarer das Schwert fallen und versuchte zu flüchten. Die Ermittler ergriffen den Mann nach kurzer Nacheile, nahmen ihn fest und brachten ihn zur Wetzlarer Wache. Im Zuge der Maßnahmen beleidigte der offenbar alkoholisierte 41-Jährige die Beamten fortwährend. Seinen Rausch musste er in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen. Die Beamten prüfen nun, welche strafrechtlichen Konsequenzen auf den Mann zukommen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

