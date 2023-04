Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gera (ots)

Gera: Aus noch ungeklärter Ursache kam gestern Mittag (20.04.2023, gegen 12:30 Uhr) die Fahrerin (78) eines Pkw Opel beim Befahren der Reichstraße in stadtauswärtiger Richtung auf Höhe der Gessentalstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge geriet der Pkw in das Gleisbett der Straßenbahn. Die 78-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer, ihr 82 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Beide Senioren kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Opel war zudem nicht mehr fahrbereit, wurde aus dem Gleisbett geborgen und abgeschleppt. Aufgrund des Unfalles musste die Straße teilweise voll gesperrt werden. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Unfallgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können. (RK)

