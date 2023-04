LPI-G: Leicht verletzte Person nach Auffahrunfall

Gera (ots) - Gera. Über den Zeitraum vom 19.03.2023 bis zum 19.04.2023 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Kellerbereich in der Rudolf-Scheffel-Straße. In dem Keller demontierten sie Teile eines abgestellten E-Bikes eines 75-Jährigen. Außerdem schien ihnen ein weiteres E-Bike zu gefallen, so dass sie es kurzerhand entwendeten. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten dem Eigentümer des Fahrrads ...

