Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike und Fahrradteile aus Kellerbereich gestohlen

Gera (ots)

Gera. Über den Zeitraum vom 19.03.2023 bis zum 19.04.2023 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Kellerbereich in der Rudolf-Scheffel-Straße. In dem Keller demontierten sie Teile eines abgestellten E-Bikes eines 75-Jährigen. Außerdem schien ihnen ein weiteres E-Bike zu gefallen, so dass sie es kurzerhand entwendeten. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten dem Eigentümer des Fahrrads schnell gute Nachrichten überbracht werden. Polizisten hatten das Fahrrad bereits am Mittwochmorgen (19.04.2023) im Rahmen der Streife fest- und sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Tätern und dem Tathergang dauern an. Sofern Sie Zeugenhinweise geben können, werden sie gebeten, sich an den Inspektionsdienst Gera (0365/ 829-0) zu wenden. (TL)

