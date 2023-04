Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Altenburg (ots)

Nobitz. Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag, den 18.04.2023, zu Mittwoch, den 19.04.2023, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Zehma. Im Inneren dursuchten sie diverse Schränke und flüchteten schließlich. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) zu den Tätern, dem Tatgeschehen und möglichem Beutegut dauern an. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell