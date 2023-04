Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Verletzte nach Streit

Altenburg (ots)

Altenburg: Drei nicht unerheblich verletzte 18-Jährige sind das Resultat einer körperlichen Auseinandersetzung am gestrigen Abend. Die drei jungen Männer befanden sich mit weiteren Personen gestern Abend (19.04.2023), gegen 19:25 Uhr im Bereich des Schlossberges und gerieten aus noch ungeklärter Ursache in Streit. Dieser eskalierte schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung, wobei auch eine Glasflasche als Tatmittel eingesetzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die stark alkoholisierten Beteiligten schließlich zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen. (RK)

