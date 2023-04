Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sonnenschirm gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: Nicht ganz unvorbereitet agierte ein bislang unbekannter Dieb, als er sich in den vergangenen Tagen (15.04.2023 - 17.04.2023) zum Tatort, einem Geschäft auf dem Markt in Altenburg begab. Offenbar mit dabei - sein Werkzeug. Mit diesem trennte er einen 3x3 Meter großen Sonnenschirm ab, welcher fest im Boden verankert war. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl am gestrigen Tag (17.04.2023) und informierte die Altenburger Polizei. Diese leitete folglich ein Ermittlungsverfahren ein und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen (Tel. 03447 / 4710) . (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell