Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter hielte sich heute Morgen (20.04.2023), gegen 05:30 Uhr im Bereich des Hartmannsdorfer Weges auf und brachten ein Bettlaken an das Geländer der dortigen Talbrücke, welche über die Autobahn A4 führt, an. Das Bettlaken war mit einem Schriftzug und einem Symbol versehen. Trotz schnellen Einschreitens der Polizei gelang den Tätern die Flucht. Das Bettlaken wurde im Rahmen des Einsatzes entfernt. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Verursachern geben können. KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell