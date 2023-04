Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handydiebstahl misslang

Gera (ots)

Gera: Das Vorhaben eines 25-jährigen Ladendiebes endete am gestrigen Tag (20.04.2023) mit einer Anzeige. Kurz vor 16:00 Uhr befand sich dieser in einem Elektronikfachgeschäft in der Heinrichstraße. Ein I-Phone 13, welches für interessierte Kunden ausgestellt war, riss er plötzlich vom Kabel, um damit das Geschäft zu verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte jedoch den Vorgang, hielt den Dieb auf und informierte die Polizei. Da gegen den 25-Jährigen zudem ein Hausverbot für das Geschäft bestand, machte er sich nicht nur des Ladendiebstahls sondern zusätzlich des Haufriedensbruches strafbar. (KR)

