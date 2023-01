POL-LWL: Auto mit 9 Personen besetzt - Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Zarrentin (ots) - In Zarrentin haben unbekannte Täter am Montagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Der Vorfall ereignete sich gegen 03:15 Uhr in dem Gebäude der VR-Bank "Am Markt". Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die vermutlich ein Gasgemisch in den Automaten einleiteten und ihn dann zur Detonation brachten. Dabei wurde das Gebäude beschädigt. Personen, die im selben Gebäude wohnen, blieben unverletzt. ...

mehr