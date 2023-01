Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Geldautomat in Zarrentin gesprengt (Erstmeldung)

Zarrentin (ots)

In Zarrentin haben unbekannte Täter am Montagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Der Vorfall ereignete sich gegen 03:15 Uhr in dem Gebäude der VR-Bank "Am Markt". Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die vermutlich ein Gasgemisch in den Automaten einleiteten und ihn dann zur Detonation brachten. Dabei wurde das Gebäude beschädigt. Personen, die im selben Gebäude wohnen, blieben unverletzt. Sie mussten das beschädigte Haus jedoch zeitweilig verlassen. Ob die Täter in den Besitz von Bargeld gelangten, ist derzeit noch unklar. Zeugenaussagen zufolge waren die Täter mit einem dunklen PKW Audi geflüchtet. Die Polizei leitete umgehend die Fahndung nach dem flüchtigen PKW ein. Auch die Polizei in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen sowie die Bundespolizei wurden in die Fahndungsmaßnahmen einbezogen. Derzeit untersuchen Spezialisten der Kriminalpolizei den Tatort und sichern Spuren und Beweismittel.

Weitere Auskünfte erteilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell