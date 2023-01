Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 51-Jährigen

Goldberg (ots)

Die Fahndung der Polizei nach einem seit Donnerstagnachmittag vermissten 51-Jährigen aus Below (wir informierten zu diesem Vermisstenfall am frühen Freitagmorgen) konnte jetzt eingestellt werden. Nach einem Zeugenhinweis ist der 51-Jährige etwa 5 Kilometer entfernt von seinem Wohnort entfernt in der Nähe des Schwarzen Sees aufgegriffen worden. Eigenen Angaben zu Folge hat der Mann die Nacht an einem Unterstand des Wanderweges "Gardermühle" verbracht. Der 51-Jährige wurde vor Ort medizinisch untersucht und ist augenscheinlich unversehrt. Vorsorglich soll er in Kürze einem Notarzt vorgestellt werden. Die Medien bzw. Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

