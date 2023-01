POL-LWL: Ermittlungen gegen Fahrer nach Verkehrsunfall auf der BAB 24

Lübesse (ots) - Beim Brand eines Traktors in Ortkrug bei Lübesse ist am späten Montagabend ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 36.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer gegen 23:30 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Ludwigsluster Straße ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der 20 Jahre alte Traktor in voller Ausdehnung und konnte durch die Kameraden anschließend ...

