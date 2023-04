Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 28.04.20343 ereignete sich auf der K 34 zwischen Vettelhoven und Holzweiler ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen z.T. schwer verletzt wurden. Ein 18-jähriger junger Mann aus der Grafschaft hatte mit seinem hoch motorisiertem PKW am Ortsausgang Vettelhoven in Fahrtrichtng Holzweiler eine Kolonne von drei PKW überholen wollen. Dabei übersah er, dass das erste Fahrzeug den Blinker betätigt hatte, um nach links in Rtg. Panoramasauna abzubiegen. Der junge Mann krachte mit seinem PKW in die Fahrerseite einer 61-jährigen Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 66-jährige Dame, ebenfalls aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Beide Fahrzeuge schleuderten in den Seitenraum. Eines der Fahrzeuge ließ sich nicht öffnen, so dass dieses von der FFW Grafschaft mit der Rettungsschere geöffnet werden mußte. Zwei der verletzten Personen wurden ins KHS Bad Neuenahr verbracht, die dritte in ein KHS nach Bonn. Da die Personen voraussichtlich über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, gelten sie aus polizeilicher Sicht als Schwerverletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von ca. 20.000 EUR.

