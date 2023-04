Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Stettinstraße (ots)

In der Nacht vom 26.04.2023 auf 27.04.2023 kam es in der Stettinstraße, in Höhe des Anwesens Nr. 3, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Lieferfahrzeug beschädigte beim Rangieren einen Grundstückszaun und flüchtete von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 700.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell