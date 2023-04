Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Sperrung der L 82

Waldorf (ots)

Am Donnerstag, 27.04.2023, wurde der Polizeiinspektion Remagen gegen 15:47 Uhr über Notruf ein schwerer Verkehrsunfall auf der L82 zwischen Waldorf und Niederzissen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein mit drei Personen besetzter Pkw die L82, aus Richtung Niederzissen kommend, befuhr. Im Bereich einer Kurve kam der 32-jährige Fahrer zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss, vermutlich durch Gegenlenken, mit einem entgegenkommenden, mit zwei Personen besetzten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Alle Insassen erlitten durch das Unfallgeschehen schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und mussten in um-liegende Krankenhäuser transportiert werden. Neben der Polizei waren auch zwei Rettungshubschrauber, mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und die Feuerwehren aus Waldorf, Gönnersdorf, Bad Breisig und Niederzissen im Einsatz. Die L82 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden, voll gesperrt und der Verkehr entsprechend abgeleitet werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

