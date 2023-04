POL-PDMY: Verkehrsunfall - Presse-Erstmeldung

Mayen (ots) - In der Zeit vom 26.04.2023, 18:00 Uhr bis 27.04.2023, 07:00 Uhr beschädigte ein Transporter Fiat, vermutlich beim Rangieren, in der Stettinstraße in Mayen ein Hoftor. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Wer den Unfall beobachtet hat oder wem ein entsprechendes Fahrzeug mit beschädigten Rücklicht aufgefallen ist bzw. auffällt, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

