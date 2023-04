POL-PDMY: Nachtragsmeldung - tödlicher Verkehrsunfall

Mayen (ots) - Am Donnerstagmorgen, dem 27.04.2023, kam es gegen ca. 04:15 Uhr in der Molkereistraße in 56743 Mendig zu einer Verkehrsunfallflucht an einem parkenden PKW. Vermutlich hat diesen ein Linienbus beim Vorbeifahren touchiert. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich als Verkehrsunfallbeteiligter erkenntlich zu machen. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sonstige sachdienliche ...

