Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Zeugen nach Unfallflucht auf der K118 gesucht

Bippen (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12.20 Uhr, war ein 66-Jähriger mit seinem Traktor inklusive Güllefass auf der "Luller Straße" (K118) in Richtung Bippen unterwegs, als er in der Ortschaft "Lulle" von einem Lkw überholt wurde. Beim Wiedereinordnen des Lkw schnitt dieser die Fahrspur des 66-Jährigen, sodass dieser sein Gespann auf den Grünstreifen lenken musste, um eine Kollision zu verhindern. Hierdurch geriet das Güllefass in den rechtsseitigen Graben und kippte um. Der unbekannte Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt, jedoch ist ihm ein Schaden an seinem Güllefass entstanden. Die Polizei aus Bersenbrück bittet nun um Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem LKW unter 05439/9690.

