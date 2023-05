Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Bramsche (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der B218 im Bramscher Ortsteil Kalkriese zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8 Uhr kollidierten ein Skoda Octavia und ein VW Golf an der Kreuzung zur Straße "Wester-Rott" miteinander. Die 29-jährige Fahrerin des Skoda hatte zuvor die Vorfahrt des 51-jährigen VW-Fahrers missachtet, als sie die Bundesstraße zu überqueren beabsichtigte. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge zogen sich die Unfallbeteiligten Verletzungen zu. Mit zwei Rettungswagen wurden sie zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Neben der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bramsche und Engter sowie die Straßenmeisterei vor Ort. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 10 Uhr waren die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle beendet und die Straße wieder freigegeben worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell