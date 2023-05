Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück

Essen (Old): Verdacht des Drogenhandels - Indoorplantagen ausgehoben (mit Foto)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Quakenbrück (ots)

In der Straße "Am Dianenwald" erweckte am Freitag Marihuana-Geruch die Aufmerksamkeit der Polizei Bersenbrück. Ermittlungen legten den Verdacht nahe, dass in einer Doppelhaushälfte Betäubungsmittel angebaut werden könnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ das Amtsgericht Osnabrück einen Durchsuchungsbeschluss. Unter Hinzuziehung einer unabhängigen Zeugin durchsuchten Ermittler das Wohnobjekt. Die Beamten stießen auf zwei sog. "Growzelte" mit insgesamt 63 Cannabispflanzen. Dazu eine professionelle Beleuchtungs-, Be- und Entlüftungsanlage. Pflanzen, Anzuchtzubehör und weitere Beweismittel wurden sichergestellt.

Eine zweite Wohnungsdurchsuchung ordnete die Staatsanwaltschaft Osnabrück für ein Haus in Essen (Old), Ortsteil Bevern, an. Dort hielt sich der 27-jährige Mieter der Doppelhaushälfte in Quakenbrück auf. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta stießen auf eine weitere Cannabisplantage mit 46 Pflanzen und etwa ein Kilogramm fertiges Marihuana. Weiter wurden Smartphones, Bargeld, eine Goldmünze und eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Der 27-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalermittlungsdienst in Bersenbrück geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell