POL-OS: Bad Rothenfelde: Baustelle geriet ins Visier von Kriminellen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend in der "Koksche Straße" ereignete, hinterließ der Verursacher an dem beschädigten Fahrzeug einen Hinweiszettel für den Eigentümer. Um den Schaden an dem geparkten Fahrzeug kümmerte sich der Unbekannte nicht. Nun stellte sich heraus, dass es ...

mehr