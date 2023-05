POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch bei Recyclinghof - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots) - Am Samstag wurden Polizeibeamte in einem Zivilfahrzeug gegen 17:10 Uhr auf einen grauen Porsche aufmerksam, welcher die "Vördener Straße" (zwischen Engter und Lappenstuhl) in Richtung Vörden befuhr. Dieser befand sich in einer Fahrzeugreihe an fünfter Position hinter einem Trecker. Der Porsche-Fahrer vergrößerte wiederholt den Abstand zum vorausfahrenden Auto, um dann wieder mit aufheulendem Motor ...

