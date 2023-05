Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Kalkriese: Zeugen gesucht nach Verfolgungsjagd

Bramsche (ots)

Am Samstag wurden Polizeibeamte in einem Zivilfahrzeug gegen 17:10 Uhr auf einen grauen Porsche aufmerksam, welcher die "Vördener Straße" (zwischen Engter und Lappenstuhl) in Richtung Vörden befuhr. Dieser befand sich in einer Fahrzeugreihe an fünfter Position hinter einem Trecker. Der Porsche-Fahrer vergrößerte wiederholt den Abstand zum vorausfahrenden Auto, um dann wieder mit aufheulendem Motor aufzuschließen. Anschließend überholte er drei Autos und bog in die Straße "Alte Heerstraße" in Richtung Kalkriese ab. Die Polizisten folgten dem Porsche daraufhin und gaben dem Fahrer deutliche Anhaltesignale. Dieser missachtete jedoch die Haltesignale und beschleunigte sein Fahrzeug anstatt dessen auf mehr als 170 km/h. Mit der Hilfe von anderen Verkehrsteilnehmenden, die durch Gestikulieren und Rufe den Polizisten die Fahrtrichtung des Porsches anzeigten, konnte folgende Fluchtroute rekonstruiert werden:

Von der "Alten Heerstraße" nach links auf die "Krumme Heide", geradeaus weiter auf die "Neustädter Straße", nach links (nördliche Fahrtrichtung) auf die Straße "Zu den Dieven" und dann weiter nach rechts auf die "Alte Heerstraße" in östliche Fahrtrichtung, anschließend nach rechts auf den "Campemoorweg" in Richtung Wasserburg Alt Barenaue (nördliche Richtung).

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Porsches in Verbindung mit der Beschaffenheit und des Ausbaus der Straßen, wurde die Verfolgungsfahrt von den Polizeibeamten frühzeitig abgebrochen. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der graue Porsche 911 Turbo mit dem Kennzeichen-Fragment PR-HN ??? nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei bittet daher darum, dass sich Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, unter 05461/94530 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell