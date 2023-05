Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Zusammenstoß von Pkw und Pedelec - eine Schwerverletzte

Hagen a.T.W. (ots)

Am Samstag gegen 09:25 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Hagen a.T.W. mit ihrem Pedelec die Straße Am Borgberg in östliche Richtung. Zeitgleich beabsichtigte ein 62-jähriger Mann aus Melle mit seinem Skoda Octavia von einem Grundstück nach links auf die Straße Am Borgberg in Richtung Loheiden Knapp einzufahren. Er übersah die 49-Jährige und trotz Bremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb körperlich unversehrt, am Skoda und dem Pedelec entstanden jeweils leicht Sachschäden.

