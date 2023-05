Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf

A30: Reifenplatzer an Sattelzug - mindestens 11 Fahrzeuge beschädigt - Verursacher flüchtete

Bissendorf (ots)

Gegen 21:40 Uhr wurde die Autobahnpolizei am Samstag auf die A30 zwischen Gesmold und Bissendorf gerufen. Beim Eintreffen der ersten Funkstreife lag die Lauffläche eines Lkw-Reifens auf dem Überholfahrstreifen, es gab ein mehrere hundert Meter langes Trümmerfeld aus Reifen- und sonstigen Fahrzeugteilen. Fünf Fahrzeuge befanden sich auf dem Seitenstreifen. Die Polizeibeamten sperrten die A30 in Richtung Rheine für einige Minuten voll, um die Fahrbahn von groben Teilen zu säubern. Anschließend begaben sie sich zum Autobahnparkplatz Rottkamp, wo noch weitere Fahrzeuge warteten, die über die Reifenteile gefahren waren. Auf dem Parkplatz suchten die Beamten nach dem verursachenden Lkw mit Reifenschaden, konnten jedoch nicht fündig werden. Ein Zeuge, der Mann verbrachte seine vorgeschriebene Ruhezeit als Berufskraftfahrer auf dem Parkplatz, schilderte den Beamten seine Beobachtungen. Demnach habe ein Konvoi von vier Sattelzügen, zugehörig zu einer Firma, auf dem Parkplatz gestoppt. Die vier Fahrzeugführer hätten in Windeseile den defekten Reifen an einem Sattelzug gewechselt und ihre Fahrt fortgesetzt. Die weiße Zugmaschine sei von Volvo gewesen, Zugmaschine und Auflieger hatten polnische Kennzeichen. Der Auflieger habe die Aufschrift "Frigo" getragen. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem beschriebenen Lkw bzw. zu der beschriebenen Kolonne aus vier Sattelzügen. Hinweise werden unter 0541/327-2515 entgegengenommen.

