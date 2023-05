Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfall mit Trunkenheit in Hesepe

Bramsche (ots)

Am Sonntag gegen 03:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Bramscher die Bramscher Straße in Richtung Hesepe. Er beabsichtigte mit seinem Pkw Smart nach rechts in die Sögelner Straße abzubiegen. Nach eigenen Angaben habe er die Abbiegung zu spät bemerkt und sei mit zu hoher Geschwindigkeit abgebogen. In der Folge kam der Smart von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Hecke und prallte auf einem Privatgrundstück gegen einen Baum. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der 35-Jährige wurde so leicht verletzt, dass er auf eine medizinische Behandlung durch den alarmierten Rettungsdienst verzichtete. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille, dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Smart wurde abgeschleppt.

