POL-OS: Bohmte: Schwerer Verkehrsunfall - BMW kam von der Fahrbahn ab

Bohmte (ots)

Am Freitag gegen 22:35 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Lemförde die Bundesstraße 51 zwischen Lemförde und Bohmte. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge geriet der Mann mit seinem Pkw zunächst weit nach rechts auf seiner Fahrbahn. Schließlich lenkte er mutmaßlich abrupt gegen, woraufhin er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort touchierte er einen Baum, wurde über einen wasserführenden Graben geschleudert und stoppte schließlich in einem Wäldchen an einem Baum. Der BMW 430d kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Ersthelfer um den 37-Jährigen. Der Schwerverletzt wurde von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Eine zunächst angenommene Lebensgefahr konnte im Krankenhaus ausgeschlossen werden. Der BMW wurde als Totalschaden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt.

