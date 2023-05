Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Verkehrsunfallflucht nach Trunkenheitsfahrt

Melle (ots)

Am Freitag gegen 20:10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Melle mit seinem Kia Sportage die Straße Poggenort in Richtung Oderstraße. Auf Höhe der linksseitigen Einmündung Poggenort schnitt ein VW Caddy seine Fahrbahn, der aus der Einmündung nach rechts in Richtung Segelfliegerweg fuhr. Der VW setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, konnte jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Der Fahrer des VW, ein 60-jähriger Mann aus Melle, wurde von den Beamten in einem Wohnhaus angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Dem 60-Jährigen wurden folglich zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Kia musste abgeschleppt werden, die entstandenen Sachschäden werden zusammen auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell