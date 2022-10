Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kellerräume im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Orangerieallee rückten im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag (11.10.) und Mittwochmorgen (12.10.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie in den Keller und machten sich dort an mehreren Türen zu schaffen. Ob sie etwas entwendet haben, muss noch geprüft werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

