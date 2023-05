Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Gesmold: Diebe beschädigten Zigarettenautomaten - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

In der Nacht zum Montag ist ein Zigarettenautomat an der "Gesmolder Straße" ins Visier von Dieben geraten. Mit einem Böller beschädigten die Unbekannten den Automaten in Höhe der Hausnummer "177" und nahmen eine unbekannte Summe Münzgeld an sich. Anwohner wurden gegen 00:40 Uhr durch den lauten Knall geweckt und informierten die Polizei. Bei Eintreffen der ersten Funkstreife waren die Täter bereits in Richtung der Straße "Von-Amelunxen-Weg" geflüchtet, ein Zeuge konnte die Diebe wie folgt beschreiben:

1. Täter:

- ca. 30 Jahre alt - kräftige Statur - graues T-Shirt - dunkle Hose

2. Täter:

- circa 30 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle Kapuzenjacke - dunkle Hose

Nun suchen die Ermittler aus Melle nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05422/92260 zu melden. An dem Automaten sind starke Schäden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell