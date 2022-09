BPOL NRW: Junge Frau mit Drogen und Schlagstock im Gepäck - Bundespolizei nimmt bewaffnete 31-Jährige fest

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Junge Frau mit Drogen und Schlagstock im Gepäck - Bundespolizei nimmt bewaffnete 31-Jährige fest

Dortmund

Gestern Morgen (25. September) kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof eine 31-Jährige. Die Frau war bewaffnet und führte mehrere Konsumeinheiten Amphetamine mit sich.

Um 10:45 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Dortmund. Dort fiel ihnen eine polizeilich bekannte Dortmunderin auf. Die Einsatzkräfte kontrollierten sie und befragten sie nach verbotenen oder gefährlichen Gegenständen. Daraufhin überreichte sie den Beamten mehrere Konsumeinheiten Amphetamine. Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und nahmen das Gepäck der Frau in Augenschein. In einem Beutel wurden sie dann fündig und stellten einen verbotenen Schlagstock fest. Auch diesen stellten die Polizisten sicher.

Die Dortmunderin wird sich nun wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz verantworten müssen.

