Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallverursacher schrieb falsche Personalien auf einen Hinweiszettel - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend in der "Koksche Straße" ereignete, hinterließ der Verursacher an dem beschädigten Fahrzeug einen Hinweiszettel für den Eigentümer. Um den Schaden an dem geparkten Fahrzeug kümmerte sich der Unbekannte nicht. Nun stellte sich heraus, dass es sich dabei um falsche Angaben handelte. Der Unfall ereignete gegen 21 Uhr in Höhe der Hausnummer 35A in FR "Sutthauser Straße." Bei dem beschädigten Wagen handelt es sich um einen schwarzen VW Golf. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet diese sich unter 0541/327-2515 zu melden.

