Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Am Wochenende in der Schule

Saale-Holzland (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, waren Unbekannte am vergangenen Wochenende in einem Schulgebäude in Milda. Der oder die Täter drangen auf noch ungeklärte Weise in das Gebäudeinnere ein und beschädigten in einigen Räumlichkeiten das Mobiliar. Überdies beschmierten sie eine Tafel mit einem verfassungsfeindlichen Symbol. Ob es überdies Beuteschaden zu beklagen gibt, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Saale-Holzland sucht Zeugen, welche gebeten werden sich unter 036428 640 zu melden.

