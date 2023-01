Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pflichten mehrfach nicht nachgekommen

Saale-Holzland (ots)

Eine beschädigte Frontscheibe ist das Ergebnis eines Verkehrsdeliktes am Montagvormittag - doch es hätte vermieden werden können. Ein Sattelzug stand an einer Ampelanlage zwischen Eisenberg und Hainspitz. Hinter diesem befand sich eine 39-jährige Opel-Fahrerin. Beim Anfahren löste sich dann eine Eisscholle vom Dach des Aufliegers. Diese Scholle fiel in der Folge auf die Frontscheibe des Opels und zerstörte diese. Der unbekannte Fahrer des Sattelzugs setze im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Überdies versäumte er es, vor Fahrtantritt sein Gespann von Eis und Schnee zu befreien, was jedoch vorgeschrieben ist. Auf Grund dessen wurde eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell