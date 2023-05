Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Fehler beim Abbiegen - eine Schwerverletzte

Georgsmarienhütte (ots)

Am Dienstag gegen 20:45 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte mit seinem VW Golf die Alte Rothenfelder Straße in Richtung Osnabrück. Als er mit seinem Pkw nach rechts in die Straße Zum Klee abbog, kam es zum Frontalzusammenstoß mit einer 55-jährigen Frau auf ihrem Pedelec. Die Frau aus Georgsmarienhütte erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Pedelec und dem VW entstanden jeweils leichte Sachschäden. Unfallursächlich könnte die Tatsache gewesen sein, dass der Pkw in einem zu weiten Bogen in die Straße Zum Klee abbog. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall körperlich unversehrt.

