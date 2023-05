Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Leichtkraftrad prallte in Sattelzug - ein Schwerverletzter

Bad Essen (ots)

Am Dienstag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Bad Essener die Osnabrücker Straße (B65) in Richtung Preußisch Oldendorf. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf Höhe der Wittlager Mühle auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der 17-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Osnabrücker Krankenhaus. Ein auf dem Anflug befindlicher Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Das Leichtkraftrad (125 ccm) erlitt einen Totalschaden. Auch die Sattelzugmaschine wurde so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit war. Ihr Fahrer, ein 54-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück, kam mit dem Schrecken davon. Für die Zeit der Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die B65 zeitweise voll gesperrt. Die entstandenen Sachschäden werden auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Augenzeugen bestätigten übereinstimmend, dass der 17-Jährige ohne Fremdeinwirkung in den Gegenverkehr geriet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell