Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autofahrerin fährt Fahrrad an und flüchtet

Gescher (ots)

Unfallzeit: 05.09.2022, 16:41 Uhr; Unfallort: Gescher, Kirchplatz

Zunächst hinter einem flüchtenden Fahrzeug hergerannt und dann davor gestellt hat sich ein 43 Jahre alter Gescheraner am Montag. Er hatte gegen 16.40 Uhr beobachtet, wie die Fahrerin rückwärts gegen ein Fahrrad auf dem Kirchplatz gefahren war und sich entfernt hatte, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein. Sie habe keinen Unfall gehabt, entgegnete die 47-jährige Gescheranerin dem Zeugen gegenüber durch die geöffnete Seitenscheibe. Alkoholgeruch strömte dem Verfolger aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Die Frau fuhr weiter, obwohl der 43-Jährige vor dem Wagen stand. Dabei überrollte ein Reifen dessen Fuß. In einer nahegelegenen Garage stellte sie von einem weiteren Zeugen beobachtet ihren Wagen ab. Die Flüchtige erklärte, dass eine andere Frau mit einem identischen Fahrzeug mit identischen Kennzeichen unterwegs sei. Sie selber sei nicht gefahren. Für die Polizisten nach Bewertung der Zeugenangaben wenig glaubhaft: Es folgte eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats in Ahaus dauern an. Mögliche Zeugen werden geben, sich mit den Ermittlern unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen. (db)

