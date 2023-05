POL-LDK: Wetzlar: Vermisste 80-Jährige wohlbehalten zurückgekehrt

Dillenburg (ots) - Haiger: Geldbörse aus Handtasche gestohlen Während ihres Einkaufs im Lidl-Markt stahl ein Unbekannter die Geldbörse einer 47-Jährigen. Die Burbacherin hielt sich zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in dem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße auf. Offenbar griff ein Dieb währenddessen in die Handtasche der Burbacherin, die am Einkaufswagen hing und schnappte sich das Portemonnaie, indem sich Bargeld und ...

mehr