POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Neuer Bezirksdienstbeamter in St. Hubert / Tönisberg

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Neuer Bezirksdienstbeamter in St. Hubert

Kempen-Tönisberg (ots)

Seit dem 01. April ist Polizeihauptkommissar Dennis Peschges im Bezirk St. Hubert / Tönisberg unterwegs. Dies tut er zurzeit gemeinsam mit PHK Bernd Gotzen, der in diesem Jahr in den Ruhestand gehen wird. PHK Dennis Peschges ist 50 Jahre alt, er ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Krefeld-Hüls. In seiner Freizeit fährt er mit großer Begeisterung Rennrad und Mountainbike. Bevor Dennis Peschges zum Bezirksdienst kam, arbeitete er auf der Leitstelle in Viersen. Davor war er bei der Wache in Kempen tätig und kennt aus dieser Zeit seinen neuen Bereich sehr gut. Was ihm für seine neue Aufgabe besonders wichtig ist: "Ich lege meinen Fokus insbesondere auf den Straßenverkehr, um die schwächsten Verkehrsteilnehmer wie Radfahrende, Kinder und ältere Menschen zu schützen. Dabei sind Fuß- und Radstreifen für mich essentiell.", so PHK Dennis Peschges. Info: Den Bezirksdienstposten in St. Hubert finden Sie auf der Königstraße 13. Die Sprechzeiten sind dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Der Posten in Tönisberg ist auf dem Helmeskamp 31. Die Sprechzeit dort ist dienstags von 16 bis 18 Uhr. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten finden sie hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/bezirksdienstbeamte-in-der-uebersicht /wg (373)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell