POL-PDMY: Illegale Müllentsorgung

Sinzig (ots) - Am 01.10.2022 befuhr ein Motorrad mit Sozia die K44 von Sinzig-Löhndorf kommend in Fahrtrichtung Sinzig-Westum. Vor der Ortslage Westum fuhr das Motorrad auf einen vorausfahrenden PKW auf. Die Sozia geriet hierbei in den Gegenverkehr und wurde verletzt. Neben der Polizei ist aktuell der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer ...

mehr