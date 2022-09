POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Cochem (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag, den 22.09.2022 und Montag, den 26.09.2022 in der Gemeinde Lutzerath die Ortstafel "Lutzerath". Das Ortsschild stand zuvor am Ortsausgang Richtung Kennfus und wurde vermutlich als Souvenir entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cochem 02671/984-0 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem Pressestelle Telefon: 02671-984-0 ...

